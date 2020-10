Coronavirus, la Serie A va avanti, il Genoa no: allenamenti saltati, la gara col Torino rinviata

01 ottobre 2020 a

Il campionato di calcio va avanti, il Genoa no e il match con il Torino verrà rinviato. Niente allenamento questa mattina per i calciatori rossoblu, alle prese con un vero e proprio focolaio di coronavirus con 15 contagiati tra calciatori e membri dello staff. I "superstiti", risultati negativi al tampone, non sono però scesi in campo in quanto non è ancora arrivato il documento della Asl3 di Genova che autorizza la ripresa dell'attività sportiva. Intanto l'ultima squadra che ha affrontato il Genoa prima della notizia delle positività, il Napoli, ha tirato un mezzo sospiro di sollievo: nessun contagio nel primo giro di test, ma occorrerà ancora attendere le contro-analisi. E intanto gli altri club di Serie A si dividono tra chi invoca uno stop precauzionale e chi invece tira dritto.



