Alessandro Bastoni positivo al coronavirus: uno strano caso che preoccupa Nazionale e Serie A

Alessandro Bastoni è risultato positivo al coronavirus e di conseguenza è stato annullato l’allenamento dell’Italia Under 21, essendo il giovane difensore dell’Inter convocato con la nazionale giovanile. La situazione è alquanto particolare perché il ragazzo era risultato negativo al tampone a cui si era sottoposto nella giornata di lunedì. Lo stesso test è poi stato effettuato martedì e invece ha dato esito positivo: casi analoghi si sono già verificati, ma ora Bastoni dovrà sottoporsi ad un terzo tampone per confermare o smentire la positività.

Il numero crescente di casi da coronavirus riscontrati nell’ultima settimana sta spaventando parecchio la Serie A, che già inizia a pensare a scenari alternativi nel caso in cui non dovessero più esserci le condizioni per garantire il regolare svolgimento del campionato. Ovviamente si cercherà in tutti i modi di garantire le 380 partite di una stagione regolare per rispettare i contratti con le televisioni, o almeno di avvicinarsi il più possibile a quei numeri. Per questo negli uffici della Lega Calcio si sta tornando a parlare di playoff oppure di una Final Eight modello Champions League: ma è giusto chiarire che tali scenari saranno proprio l’extrema ratio della Serie A.

