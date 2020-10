Inter, focolaio nerazzurro? Salgono a 4 i positivi al coronavirus: anche Nainggolan e Gagliardini

08 ottobre 2020 a

Il coronavirus continua a mietere vittime in casa Inter. Positivi anche Gagliardini e Nainggolan. Che vanno ad aggiungersi a Bastoni e Skriniar. La situazione nel club nerazzurro comincia ad essere pericolosa. L’Inter pare abbia deciso di non seguire il protocollo e quindi i giocatori che sono andati nelle Nazionali stanno ora tornando a casa e non in ritiro ad Appiano Gentile, nella fatidica bolla.

Dopo Bastoni anche Skriniar è positivo al coronavirus: Mister Conte trema in vista del derby

In ogni caso per Nainggolna e Gagliardini, come per Bastoni (che oggi lascerà il ritiro dell'Under 21 a Tirrenia per fare ritorno a casa ed iniziare il suo periodo di isolamento) e Skriniar (ancora in Slovacchia in attesa del secondo tampone) è scontato il forfait nel derby col Milan del 17 ottobre ed altrettanto annunciata anche l'assenza nel primo impegno in Champions contro il Borussia Moenchengladbach del 21 ottobre.

