Under 21, rinviata la partita tra Italia e Islanda: coronavirus, per gli azzurrini si mette malissimo

L’Italia Under 21 non scenderà in campo contro l’Islanda. La Uefa non ha potuto far altro che confermare la decisione delle autorità locali, che hanno preferito annullare la partita dopo la notizia di ulteriori tre positività nel gruppo azzurro: a Bastoni e Carnesecchi si sono aggiunti altri due calciatori e un membro dello staff. Nonostante il protocollo imponga di giocare la partita se sono a disposizione almeno 13 giocatori, tra cui un portiere, l’allargarsi del contagio e la presenza di un altro azzurrino con forti sintomi ha fatto propendere per la soluzione diplomatica. Con tanto di giallo annesso ancora da risolvere: le autorità islandesi hanno chiesto che tutto il gruppo azzurro sia messo in quarantena a Reykjavik. Un dettaglio tutt’altro che irrilevante, dato che se i calciatori dell’Under 21 dovessero rimanere bloccati in Islanda perderebbero i prossimi impegni con i rispettivi club: a partire da Sandro Tonali che, pur non essendo positivo, perderebbe il derby tra Milan e Inter.

