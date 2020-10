Inter-Milan, anche Radu e Gabbia positivi al coronavirus: 8 in totale, salta il derby?

09 ottobre 2020 a

Salgono a cinque i positivi al coronavirus in casa Inter. Dopo Bastoni, Skriniar, Nainggolan e Gagliardini, il club nerazzurro ha reso noto che dall'ultimo giro di tamponi è emersa una nuova positività: "Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli", si legge. La squadra di Antonio Conte si sottoporrà ora a nuovi controlli nella giornata di domani, ma la preoccupazione in vista del derby è molto alta.

Anche in casa Milan la preoccupazione è tanta, perché dopo le positività di Ibrahimovic e Duarte oggi è risultato positivo anche Matteo Gabbia. Salgono così a 0tto, tra Inter e Milan, i giocatori che probabilmente salteranno il derby di domenica 17 ottobre. L'ultimo contagiato rossoneroè stato scoperto durante il ritiro dell'Under 21. Con Gabbia positivo anche il portiere rossonero Plizzari, in prestito alla Reggina. L'Under 21 è a Reykjavík per la sfida contro l'Islanda, ma a questo punto il match sembra in forte dubbio

