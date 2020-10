Charles Leclerc, mezzo miracolo in Ferrari: qualifica insperata, sprofondo rosso per Vettel

10 ottobre 2020 a

a

a

Charles Leclerc è riuscito in un mezzo miracolo, piazzando la sua Ferrari in quarta posizione dopo le qualifiche del Gran Premio dell’Eifel, che si corre sul tracciato tedesco del Nurburgring. Il pilota monegasco ha sorpreso tutti conquistando la seconda fila alle spalle delle solite Mercedes ed al fianco di Max Verstappen. “Sono contento, non ci aspettavamo un risultato così”, ha dichiarato Leclerc che ha poi parlato degli aggiornamenti sulla sua vettura: “Abbiamo portato una novità che non è così significativa, però ha dato degli evidenti riscontri positivi e questo significa che siamo sulla buona strada. Vedremo come andrà la gara, intanto sono contentissimo per il risultato odierno”. Di tutt’altro umore è invece Sebastian Vettel, che è stato eliminato in Q2 per la settima volta in questa stagione e partirà solamente dall’undicesima posizione: “Con la macchina che ho non posso fare di più. Magari sarà un vantaggio partire con una mescola diversa dalla soft, vedremo cosa riusciremo a fare domani”. Non molto, a giudicare dalle sue dichiarazioni sconsolate.

"Non so perché abbiano scelto lui". Charles Leclerc, il "benvenuto" tagliente a Carlos Sainz in Ferrari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.