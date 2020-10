Juventus-Napoli, 3-0 a tavolino più la penalizzazione: una stangata clamorosa

14 ottobre 2020 a

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso per il 3-0 a tavolino da assegnare alla Juventus e la penalizzazione di un punto per il Napoli. È così arrivato il tanto atteso verdetto che rischiava di creare un precedente, dato che i partenopei non si erano presentati a Torino per la partita con i bianconeri adducendo a cause di forza maggiore. La sensazione è che il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe essere capace di ribaltare la decisione con un ricorso che potrebbe riguardare anche la giustizia ordinaria, anche perché il carteggio dell’Asl 2 di Napoli parla chiaro e dovrebbe essere considerato al di sopra del protocollo siglato dalle squadre di Serie A. Chissà che il giudice sportivo non abbia voluto evitare di creare un precedente stabilendo il rinvio della gara: anche le altre squadre con giocatori positivi avrebbero preteso un trattamento identico a quello del Napoli, scatenando una serie di effetti devastanti sul calendario che già presenta di suo degli incastri molto complicati. Di certo c’è che la questione non finisce qui: difficile immaginare che De Laurentiis se ne stia zitto e buono ad accettare una decisione che sembra decisamente troppo pesante nei confronti dei partenopei.

