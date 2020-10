Federica Pellegrini e il dramma-coronavirus: "Solo ora riesco ad alzarmi, è come se avessi un peso incredibile sullo sterno"

20 ottobre 2020 a

a

a

Nonostante sia atletica e giovane (32 anni), il coronavirus ha messo a dura prova Federica Pellegrini. La primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri, ha voluto raccontare questa malattia infida con un video-diario pubblicato su Instagram. "Inizia il quarto giorno di quarantena - annunciava ai fan il 18 ottobre -. Questa notte è stata la prima che non ho avuto febbre, però ieri è stata la giornata più tosta perché ho avuto male alla testa tutto il giorno, con febbre stabile a 37,4". E ancora la campionessa ha raccontato: "Ho perso prima il gusto e poi l’olfatto ed ero tutta rotta come se avessi un peso sullo sterno incredibile. Il peso è andato un po' via, ma ho la spina dorsale a pezzi perché sono sempre sdraiata a letto. A stare in piedi mi stanco molto velocemente. Se il buongiorno si vede dal mattino, speriamo bene".

"Ho una brutta notizia". Federica Pellegrini in lacrime: il coronavirus non perdona

Poi piano piano per la Pellegrini qualcosa è migliorato e il giorno dopo ha aggiornato sulle sue condizioni: "Stamattina mi sono svegliata con 36,5 e anche ieri ho trascorso tutta la giornata senza febbre, sono anche riuscita ad alzarmi un po' più del solito, a girare per casa, fare qualcosa". Con la salute migliora anche il morale della dell'azzurra che vuole lanciare un messaggio chiaro a chi la segue: "Questo virus crea tanta stanchezza muscolare. Nei primi 4 giorni ho dormito tantissimo. Ma ora sono contenta che vada un po' meglio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.