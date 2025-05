Sinner, Federica Pellegrini: "Mi sto segnando tutto", risposta da applausi

I suoi attacchi a Sinner sul caso Clostebol non sono passati inosservati. Dopo aver parlato in modo sincero, l’ex campionessa del nuoto Federica Pellegrini è stata attaccata duramente sui social, per quelle parole ("La sua vicenda è stata trattata diversamente dal 99% dei casi”) che avevano destato scalpore. Ma nonostante le critiche arrivate anche da Paolo Bertolucci ("Ha sbagliato, parla a sproposito"), la Divina non ha mai ritirato o cambiato la sua opinione. Da tempo, però, il suo account social è sotto "attacco" di tantissimi utenti, che hanno commentato ogni foto con risposte sul caso Sinner, arrivando in alcuni casi anche ad insulti pesanti e sgradevoli.

Pellegrini era stata criticata anche dal coach della Nazionale di tennis maschile, Filippo Volandri, prima del via degli Internazionali d’Italia a Roma: “Sentire quelle persone che giudicano come la Pellegrini — ha tuonato — vuol dire che magari hanno una laurea magistrale in giurisprudenza e noi non ne eravamo a conoscenza, quindi è un avvocato e non lo sapevamo, o si è letta le oltre 40 pagine della sentenza. Ma anche nel caso in cui dovesse averle lette ha dimostrato di non averle capite. Quando poi addirittura provano a emettere le sentenze, quello mi fa storcere il naso. O sei competente e allora hai tutto il diritto di dare un’opinione oppure non sei competente e allora apprezzo quelli che lo hanno ammesso e non si sono esposti”.

E ancora: “Non vedo la disparità di gestione rispetto ad altri casi, perché tutti i casi sono alla fine diversi — aveva concluso Volandri nel suo discorso — O ha una laurea di cui non eravamo a conoscenza o ha letto le 40 pagine della sentenza e probabilmente non le ha capite oppure ancora non le ha lette e ha sparato una sentenza sua senza essersi documentata".