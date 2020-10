Thomas Muller all'arbitro: "Atletico Madrid i più grandi bulli al mondo e ammonisci me?"

22 ottobre 2020 a

Nella serata di mercoledì 22 ottobre, all’Allianz Arena si è giocato il match tra Bayern Monaco e l’Atletico Madrid e causa silenzio dello stadio al 21′ del primo tempo, si è sentito una particolare discussione tra il direttore di gara e un giocatore del Bayern. L’arbitro Oliver aveva infatti deciso di ammonire Thomas Muller del Bayern. Il tedesco ha però replicato ad alta voce alla decisione: “Non può essere vero, che stai facendo? Stiamo giocando contro l’Atletico Madrid, i più grandi bulli del mondo e tu ammonisci me per un fallo del genere?". Un dialogo che è poi continuato anche alla fine dei primi 45', ma che si è poi risolto con un nulla di fatto. La partita è stata poi vinta dai tedeschi per 4-0.

