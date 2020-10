Var, la Bundesliga apre un profilo Twitter per spiegare le decisioni degli arbitri

26 ottobre 2020 a

a

a

In Bundesliga c’è un account Twitter che spiega le decisioni dei direttori di gara per commentare in tempo reale i motivi che hanno portato alle scelte del Var. Decisione dell'arbitro: goal, motivo del test: fuorigioco?, Decisione finale: goal”. Questo, per esempio, il testo del tweet riguardo di un gol alla fine convalidato a Zulj nella gara di ieri in Zweite Liga – seconda divisione tedesca – tra Bochum e Aue.

Il Var e Caputo fanno volare in testa alla classifica il Sassuolo: secco 4-1 al Crotone

In Italia arriverà mai una soluzione del genere? Il designatore Nicola Rizzoli non si è espresso in proposito, ma qualche settimana fa a proposito di più trasparenza sulle decisioni arbitrali diceva: "L’obiettivo per la prossima stagione è di avere una sempre maggiore trasparenza e di progressiva apertura del nostro mondo, delle nostre problematiche e soprattutto delle nostre interpretazioni. Se la gente capirà come interpretiamo una regola, sarà tutto certamente più facile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.