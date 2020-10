Champions League, 0-0 dell'Inter in Ucraina contro lo Shakhtar: qualificazione in salita

27 ottobre 2020 a

L'Inter sbatte sullo Shakhtar e non va oltre lo 0-0 a Kiev. La formazione di Conte incassa il secondo pari consecutivo in Champions League dopo il 2-2 con il Moenchengladbach e il cammino verso gli ottavi si mette in salita: si materializza, così, il rischio che i nerazzurri intendevano schivare, giocarsi la qualificazione nel prossimo doppio confronto con il Real Madrid. E non pochi i rimpianti per Lukaku e compagni, che fanno l'incontro e dominano, soprattutto nei primi 45'. Ma si rivelano incapaci di sfruttare le occasioni create. La traversa ferma il colosso belga e Barella, poi in apertura di ripresa Lautaro Martinez sciupa una clamorosa chance.

A circa un quarto d’ora dal termine l’Inter protesta per un contatto dubbio su Lukaku in area avversaria: non c’è nulla per il fischietto bulgaro Kabakov Sorride lo Shakhtar, che dopo la clamorosa vittoria di Madrid sale in vetta al girone: ma quello visto stasera, anche per merito dell'Inter, è stata una squadra ben diversa rispetto a quella vista una settimana fa.

