Serie A, la Roma stende la Fiorentina in un 2 a 0 mentre il Sassuolo si piazza al secondo posto in classifica

NAPOLI-SASSUOLO

Il Sassuolo passa 2-0 al San Paolo contro il Napoli nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Decisivo il rigore trasformato al 13' della ripresa da Locatelli e il sigillo di Lopez in pieno recupero. Gli emiliani salgono così a 14 punti, al secondo posto in classifica a meno due dal Milan in vetta, mentre i campani rimangono fermi a 11.

ROMA-FIORENTINA

La Roma supera 2-0 la Fiorentina nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. A segno Spinazzola al 12' del primo tempo e Pedro al 25' della ripresa. I viola hanno chiuso in inferiorità numerica per l'espulsione di Martinez Quarta al 43' del secondo tempo. I giallorossi salgono così a 11 punti in classifica, mentre i viola rimangono fermi a 7.

Ibrahimovic inarrestabile, gol da sballo e 2-1 all'Udinese: i rossoneri tentano la fuga

