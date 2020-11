Diego Maradona operato al cervello, il suo medico storico: "Ha sostituito la droga con l'alcol, così è ingestibile"

07 novembre 2020 a

a

a

"Ha sostituito la droga con l'alcol". Piove sul bagnato per Diego Maradona. Il mitico Pibe de Oro, che pochi giorni fa ha compiuto 60 anni, è ancora ricoverato nella clinica della Plata dov'è stato operato d'urgenza al cervello per un edema. Le sue condizioni migliorano, ma è il quadro generale a preoccupare. Alfredo Cahe, ex medico che curò il numero 10 di Argentina e Napoli durante il suo periodo più critico, ha spiegato: "Le sue condizioni oggi ricordano molto quelle di quando fu costretto a ricoverarsi a Cuba per disintossicarsi dalla cocaina. Maradona ha sostituito la droga con l’alcool. Così è ingestibile". Il bollettino dell'attuale medico curante, Leopoldo Luque, conferma le preoccupazioni del collega: "Il paziente progredisce bene e non presenta alcuno strascico a livello neurologico, tuttavia Maradona ha presentato episodi di confusione e sintomi riconducibili a una crisi d’astinenza, tra cui sudorazione accentuata e repentini sbalzi d’umore con attacchi d'ira. Ha fatto il diavolo a quattro per tornarsene a casa, ma mi sono imposto. L'ospedale è il miglior luogo per accompagnarlo in questa fase del recupero".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.