Flavio Cobolli si arrende a Djokovic in 4 set: il serbo in semifinale con Sinner

Il match, disputato sull'erba dell' All England Club , si è concluso con il punteggio di 6-7(6) 6-2 7-5 6-4 in favore di Nole, fuoriclasse intramontabile.

Djokovic, determinato a difendere la finale raggiunta lo scorso anno, avanza così al penultimo atto, dove ritroverà Jannik Sinner - che ha battuto Ben Shelton in tre set - in una partita che potrebbe regalare emozioni debordanti. Sarà il decimo incrocio tra i due: attualmente il bilancio vede l’altoatesino in vantaggio per 5 vittorie a 4, tutte ottenute nelle ultime sei sfide. L'ultimo faccia a faccia risale alla semifinale del Roland Garros di quest'anno, dove Sinner ha avuto la meglio in tre set.