Serie A, Lazio senza Immobile e altri due big contro la Juve: due casi sospetti (e recidivi) nell'Inter

La Lazio dovrà fare a meno di Immobile, Strakosha e Lucas Leiva nella partita contro la Juventus. Assenze pesantissime per Simone Inzaghi, che almeno si può consolare con il probabile recupero di Luis Alberto, risultato negativo al Covid negli scorsi giorni. Il caos tamponi ha comunque messo in grande difficoltà la Lazio, privata di tre giocatori chiave proprio in una sfida importante del campionato di Serie A.

Alla vigilia della trasferta a Bergamo, anche l’Inter ha riscontrato dei casi di positività: il primo era stato il portiere Padelli, adesso è arrivata la notizia di due casi sospetti che riguardano Guagliardini e Radu. I due stamattina non si sono allenati in via precauzionale, visto che domani i nerazzurri saranno impegnati contro l’Atalanta. Nel caso in cui il sospetto si trasformasse in positività, sarebbero due casi abbastanza clamorosi, dato che entrambi erano già risultati positivi lo scorso ottobre.

