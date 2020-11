Cristiano Ronaldo al Psg? Leonardo, parole tutt'altro che casuali: perché l'addio alla Juve è possibile

11 novembre 2020 a

Leonardo ha spaventato la Juventus, dicendo che Cristiano Ronaldo "noi ce lo possiamo permettere". Il ds del Psg, insomma, a caccia del fenomeno. Il tutto in un botta e risposta sui social con i tifosi. Parole tutt'altro che casuali: CR7 è l'obiettivo degli emiri del Paris Saint Germain. I bianconeri sono tranquilli, ma sanno benissimo che a decidere sarà lui e soltanto lui, come avvenne quando decise di lasciare il Real Madrid per Torino. Il contratto di CR7 scade nel 2022, lo stipendio annuo è di 31 milioni. Insomma, l'idea di privarsene a fine stagione, anche se Ronaldo è ancora decisivo, potrebbe essere presa in considerazione e potrebbe far rifiatare i bilanci. Insomma, le parole di Leonardo come il primo passo di una strategia che il Psg renderà più esplicita soltanto nei prossimi mesi.

