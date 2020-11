Mick Schumacher, il figlio di Michael potrebbe debuttare in Formula 1 nel 2021 con la Haas

11 novembre 2020 a

Un mese fa al Nurburgring Mick Schumacher, figlio del grande Michael, doveva debuttare in F1 al volante dell'Alfa Romeo, ma il maltempo glielo ha impedito. Schumacher j però potrebbe essere al volante della Haas il prossimo anno: "Voglio andare in Formula 1 essendo il più preparato possibile e per farlo devo anche affrontare i momenti difficili. Ci sono vicino è il mio sogno", ha spiegato in una intervista a F1.com.

Nell'intervista ricorda l'inizio con i kart. “Mi ha dato l’opportunità di crescere e capire come essere un ragazzo normale ed un pilota normale”. Il pensiero inevitabilmente finisce al padre: "Ho voluto correre con il mio nome completo e sono orgoglioso di averlo sulla mia auto e sulla mia tuta. I media mi sono sempre stati addosso più che ad altri piloti, ma devo riconoscere che sono anche stati molto rispettosi. Se chiedo un po' di privacy me la concedono. Gli sono grato per questo”, ha concluso.

