Jannik Sinner entra nella storia del tennis italiano: vince l'Atp a Sofia, il più giovane di sempre

Jannik Sinner entra nella storia del tennis italiano e non solo, vincendo il suo primo titolo ATP a 19 anni a Sofia, superando il record di Claudio Pistolesi. Ha battuto in finale Pospisil al termine di un match intensissimo: primo set vinto dimostrando grande sicurezza e maturità, nel secondo va in difficoltà e pare andare in crisi. La ripresa però è immediata, Sinner non sbaglia nei momenti cruciali e al termine di un terzo set equilibratissimo trionfa al tie-break. Lunedì sarà numero 37 del mondo.

Un anno fa Sinner vinceva le NextGen Finals e adesso il suo primo torneo internazionale tra i professionisti in un anno particolare. Il giovane altoatesino ha saputo regalarsi una gioia e regalarla a centinaia di migliaia di italiani incollati davanti alla tv, sintonizzati su Rai Due per la diretta della finale. Una decisione presa soltanto ieri che sta a testimoniare il valore dell'impresa compiuta oggi dall'azzurro.

