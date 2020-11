Gianluca Vialli sorprende e commuove: il gesto dell'ex bomber, bacio al pallone prima della partita dell'Italia

16 novembre 2020 a

a

a

Gianluca Vialli, capodelegazione della nazionale italiana di calcio, ieri sera in occasione della sfida con la Polonia si è seduto in panchina a Reggio Emilia. Proprio dalla panchina ha commosso il web con un gesto semplice e spontaneo, ma ricco di umanità. Quando la palla ad un certo punto è rotolata verso la panchina. Vialli l’ha presa con le mani, l’ha avvicinata al viso e l’ha baciata.

Il video che immortala il bacio è diventato presto virale e sui social molti hanno apprezzato: “Gianluca Vialli che bacia il pallone arrivatogli in panchina, è una bellissima istantanea della serata azzurra”. C’è chi ha scritto: “Un bacio che va oltre il semplice gesto scaramantico. Ci ricorda che non possiamo trascurare i momenti in cui siamo felici, perché ogni attimo di gioia è qualcosa di non banale”. Tra tanti elogi anche una voce ironica e critica: “Gianluca, bella immagine e tutto ma tu sei sicuro che quel pallone abbia fatto il tampone, sì?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.