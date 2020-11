Roma sempre più portoghese, non solo Fonseca: ecco Tiago Pinto, il nuovo dg giallorosso

18 novembre 2020 a

a

a

Tiago Pinto è il nuovo direttore generale della Roma. La scelta è caduta sull’attuale Director of Professional Football del S.L. Benfica, incarico che ricopre dal 2017, prima del quale ha gestito la divisione multisportiva del club tra il 2012 e il 2017. Nel suo attuale ruolo, Pinto ha lavorato a stretto contatto con Rui Costa, direttore Sportivo del titolato club portoghese. Pinto entrerà in carica dal 1 gennaio 2021.

Esulta il Verona: respinto il ricorso della Roma su Diawara. Resta il 3-0 a tavolino per i veneti

Sotto la sua guida il Benfica ha vinto la Primeira Liga portoghese e il Supertaça Cândido de Oliveira, oltre a qualificarsi regolarmente per la Champions League. Durante questo periodo il Benfica ha ingaggiato calciatori della Primeira Liga, della Liga spagnola, della Serie A brasiliana e della Primera División argentina. "Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un’opportunità professionale che non potevo rifiutare", le prime parole del neogiallorosso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.