Ciro Immobile, l'attaccante della Lazio supera i test medici e si allena a Formello: "A Crotone giocherò"

Buone notizie per Ciro Immobile e per la Lazio: dopo le visite mediche effettuate in mattinata l'attaccante ha svolto regolarmente in gruppo l'allenamento di oggi pomeriggio e si candida per una maglia da titolare con il Crotone per la sfida di sabato pomeriggio, in programma allo Scida alle 15.

Il bomber laziale ha partecipato a tutta la seduta d'allenamento con i compagni. Non succedeva dalla vigilia della sfida di Champions con lo Zenit. Mister Inzaghi può sorridere, ieri sera l’attaccante ha avuto il via libera dalla Asl e oggi si è riaggregato per la seduta dell’antivigilia della partita con il Crotone, scattata intorno alle 15. Un rientro fondamentale per il tecnico biancoceleste che adesso potrebbe lanciare il napoletano subito in campo.

