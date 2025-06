Michela Giraud, "so' na fascia...": esplode il caso in tv

"Se fossi Lazio, sarei fascia": questa battuta della comica e dichiarata tifosa della Roma Michela Giraud nel nuovo show comico su Tv8, In&Out – Niente di serio, non è piaciuta affatto né ai tifosi laziali né ai dirigenti della squadra. Di fronte a un'allusione a presunti legami con l’estrema destra è subito arrivata la risposta ufficiale del club sui social.

"Perdonaci Michela Giraud se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua 'battuta' nuova e originale - si legge nel messaggio sarcastico pubblicato dal club biancoceleste - fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere 'paura' o ricevere insulti gratuiti. Anche per questo è giusto che il profilo X di una brillante comica come te rimanga aperto a beneficio di tutti. Un abbraccio e complimenti per lo spettacolo".