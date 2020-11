Supercoppa, la finale torna in Italia a causa del Covid: dove si giocherà Juventus-Napoli

20 novembre 2020 a

La Lega di Serie A ha reso noto data e sede della prossima Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli. Si giocherà mercoledì 20 gennaio (diretta su Rai Uno) al Mapei Stadium di Reggio Emilia, lo stadio del Sassuolo, la partita che vede sfidarsi la vincitrice dello scudetto (Juventus) e chi si è aggiudicato la Coppa Italia (il Napoli proprio contro la Juventus).

Il trofeo, giunto alla 33ª edizione, sarà disputato per la ventunesima volta in Italia, a fronte delle undici edizioni assegnate all’estero: quattro volte in Cina, due volte negli Stati Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita e una volta in Libia. L'impianto sportivo di Reggio Emilia è stato preferito allo stadio Olimpico di Roma per vantaggi logistici e organizzativi. Per quanto riguarda la presenza dei tifosi, si giocherà probabilmente a porte chiuse o semi-chiuse.

