Juventus, indiscrezioni su Cristiano Ronaldo: la scelta definitiva e lo zampino di Jorge Mendez

Fine dei giochi, almeno secondo Sport Mediaset: Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus. Né il Psg né un ritorno al Real Madrid: a Torino, in bianconero, fino al 2022, scadenza naturale del contratto. Solo al termine, si ragionerà su eventuali rinnovi. CR7 è sereno alla Juventus e lo è anche il suo agente, Jorge Mendes, che non avrebbe alcuna intenzione di mollare il club campione d'Italia. L'obiettivo del portoghese è riportare la Champions League a Torino e ha ancora due stagioni per farlo, lui che il prossimo 5 febbraio farà 36 anni, lui che è il cuore e l'anima di questa Juventus. Insomma, il caso sarebbe chiuso: CR7 resta a Torino, in una Juventus sempre più orientata a proporre un giusto mix tra giovani e uomini di esperienza.

