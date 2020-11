Barcellona, dramma-Gerard Piqué: rotto il crociato, rischia di stare fuori otto mesi

23 novembre 2020 a

Distorsione di III grado al legamento laterale e lesione interna e parziale del crociato del ginocchio destro. Si mette male per Gerard Piqué, difensore del Barcellona, che sabato sera al Wanda Metropolitano di Madrid, durante la sfida della Liga contro l'Atletico Madrid, è uscito per infortunio. Il giocatore potrebbe rimanere fuori addirittura per otto mesi, secondo quanto riporta il quotidiano As. Piqué adesso verrà sottoposto a ulteriori esami, per capire se dovrà essere operato o meno. Non viene esclusa l'ipotesi di un trattamento conservativo che potrebbe permettergli di tornare in campo fra circa quattro mesi. Ora però il Barcellona, nello stesso girone di Champions della Juventus, dovrà a lungo rinunciare all'apporto dell'esperto difensore.

