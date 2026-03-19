Alessandro Del Piero stronca i mister di Serie A: "Ma di cosa vi lamentate?"

Il momento del calcio italiano continua a far discutere, soprattutto dopo le ultime difficoltà mostrate dalle squadre di Serie A nelle competizioni europee. A sollevare il tema è stato Alessandro Del Piero, che dagli studi di Sky ha scelto toni molto netti per analizzare il divario con gli altri grandi campionati europei. Lo ha fatto puntando l’attenzione soprattutto su un’abitudine che, secondo lui, accompagna troppo spesso il dibattito italiano: il continuo riferimento alla stanchezza come giustificazione dei risultati non all’altezza. Il suo ragionamento è partito da una constatazione precisa: "Poi il problema nostro è che ci stanchiamo. Siamo sempre noi stanchi, sempre in Italia sempre stanchi. Io ho sentito pochi allenatori fuori lamentarsi delle partite o dire che sono stanchi. Ti attrezzi. Stiamo parlando di squadre: ti devi attrezzare di conseguenza”.

Per Del Piero il calcio moderno impone ritmi ormai consolidati e chi punta a restare competitivo deve costruire organici e strutture adeguate. Il calendario fitto non può più essere considerato un alibi, perché riguarda tutti i top club europei impegnati tra campionato, coppe nazionali e tornei internazionali. Da qui la seconda riflessione: "Oggi è un calcio diverso — ha aggiunto l’ex capitano bianconero — hai più giocatori, hai più sostituzioni, hai più soldi da investire nella preparazione fisica, nel recupero, eccetera. Quindi c’è più di tutto”.