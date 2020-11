Diego Maradona, l'amico Jorge Valdano piange in diretta: "Mi viene un sorriso", poi crolla. Stop al collegamento

26 novembre 2020 a

Lunghi secondi di silenzio: Jorge Valdano ricorda Diego Maradona, l'amico con cui ha vinto il Mondiale 1986. Poi si blocca, in diretta: gli occhi lucidi, la voce strozzata in gola, le lacrime. La giornalista che in studio alza la mano, gli fa segno di fermarsi.

La commozione per la scomparsa del Pibe de oro è globale. "Sono rimasto sorpreso dalla notizia, mi ha addolorato tantissimo", spiega l'argentino, ex bomber del Real Madrid, in un collegamento prima della Champions League. "Cosa ti viene in mente di Maradona?", gli chiedono dallo studio. "Ho molti ricordi che, quando ci ripenso, mi fanno venire il sorriso", risponde Valdano prima di bloccarsi per la commozione.

