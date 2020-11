Antonio Conte, "nessun esonero, ma solo perché i conti dell'Inter non lo permettono". Una bomba in estate?

27 novembre 2020 a

Antonio Conte ha ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia: "C'è da lavorare tanto, se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato".Ma sarà difficile che non lo mangi. L' ad nerazzurro Beppe Marotta, che l' ha voluto, continua a ribadirgli fiducia in pubblico. Il presidente Steven Zhang al cambio d'allenatorenon pensa. È stato lui il garante del patto che sancì la pace dopo mesi di polemiche di Conte contro il club. E i conti dell'Inter parlano chiaro. Oggi la società nerazzurra presenterà ai soci il consuntivo 2019-2020: 100 milioni di perdite, ricavi poco sopra i 300 milioni senza contare le plusvalenze.

E quindi soldi per un cambio in panchina non ce ne sono. Conte ha diritto a 12 milioni netti fino all' estate 2022. Guadagna, scrive Repubblica, più della somma dei tecnici che lo precedono in classifica: Pioli, De Zerbi, Fonseca e Pirlo. Fino al prossimo 30 giugno sarà a libro paga dell' Inter anche l' esonerato Spalletti. Terminato il rapporto con Spalletti, i nerazzurri potrebbero pensare, risparmiando uno stipendio, anche di poter cambiare allenatore. Ma fino ad allora non se parla. E in pole rimarrebbe sempre Max Allegri.

