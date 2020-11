Inter, tegola-Brozovic prima di scendere in campo: "Debolmente positivo", è fuori

28 novembre 2020 a

Marcelo Brozovic, salterà la sfida di campionato delle 15 contro il Sassuolo. Il croato, giovedì era risultato negativo al tampone del giorno prima ed aveva ripreso ad allenarsi, ma nell'ultimo test è stato fermato da un tampone 'debolmente positivo' al Coronavirus. Ieri era andato a Reggio Emilia con un'auto messa a disposizione della società, non con il pullman insieme ai compagni, ed aveva dormito in una camera da solo, senza avere contatti con il resto del gruppo squadra.

Brozovic positivo al coronavirus, la "maledizione" di Vida. Inter e Conte nei guai: ko anche Hakimi

Adesso tornerà a Milano e già domani si sottoporrà a un altro tampone, quello dell'Uefa, nella speranza di poter essere a disposizione martedì per la Champions nella sfida in Germania contro il Borussia Monchengladbach. Brutta notizia per Conte che deve rinunciare anche agli assenti Nainggolan e Pinamonti, al posto di Brozovic giocherà Gagliardini.

