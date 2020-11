Diego Armando Maradona, la psichiatra: "Chiari segni di astinenza da sostanze" dopo essere stato dimesso dalla clinica

30 novembre 2020 a

a

a

Diego Armando Maradona è morto. Ma i retroscena, i complotti, dubbi e accuse fioriscono alla velocità della luce. In Argentina continuano gli scoop o presunti tali sulla sua morte, avvenuta improvvisamente all’età di 60 anni per un arresto cardiaco. Un nuovo inquietante dettaglio sulla scomparsa del Pibe de Oro lo ha aggiunto Rodolfo Baqué, avvocato di Gisela Madrid, l’infermiera che si occupava di badare al calciatore più forte di tutti i tempi, che era convalescente nella sua casa di Tigre dopo un’operazione alla testa. “Maradona è caduto e ha battuto la testa proprio una settimana prima della sua morte, il mercoledì - ha svelato Baqué al quotidiano La Nacion - nessuno però lo ha portato in ospedale per una Tac… Diego non era in grado di decidere da sé cosa fare ed è rimasto chiuso nella sua stanza per ben tre giorni”.

Insomma, se la negligenza venisse confermata potrebbe avere avuto un chiaro ruolo nella morte del fuoriclasse argentino. Sull'infermier, però, ci sono diversi punti da chiarire: quanto è stata davvero a contatto con Maradona? Soltanto un giorno, secondo i media argentini, poi Diego l’avrebbe licenziata e, benché la donna sia rimasta in casa su richiesta dei familiari del Pibe de Oro, non è mai più intervenuta. “Non gli ha neanche potuto mai prendere la pressione - è la versione dell’avvocato - le uniche cose che faceva era passare gli psicofarmaci all’assistente di Maradona: lei rimaneva sulla porta della stanza del campione a controllare”, ha aggiunto.

Ma col passare dei minuti è spuntato altro. Testimonianze che ribalterebbero radicalmente il quadro. Quando è stato dimesso dalla clinica Olivos, in seguito all'operazione al cervello, Diego Maradona presentava "chiari segni di astinenza da sostanze". Lo ha scritto la psichiatra Agustina Cosachov, che poi ha seguito Diego nella casa di Tigre dov'è morto. La specialista aveva consigliato anche la presenza continua di un'ambulanza, inutilmente, di fronte alla sua abitazione. Ancora, non è chiaro di che tipo di sostanze si tratti: semplici farmaci o stupefacenti? Secondo Repubblica, comunque, "Maradona è morto in crisi di astinenza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.