Striscia la Notizia, la sfida di Zlatan Ibrahimovic: "Non va bene, contro le regole". Chi adesso deve tremare

Arriva il quinto tapiro d'oro per Zlatan Ibrahimovic. Valerio Staffelli di Striscia la Notizia - nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 30 novembre - lo ha raggiunto fuori dalla sede del Milan per consegnargli il "premio". Per il calciatore, questo è un momentaccio, tra l'infortunio alla coscia e la discussione con EA Sports per l'utilizzo dei suoi diritti d'immagine. Su quest'ultimo punto, Ibrahimovic ha voluto specificare: "Non va bene, è contro le regole. Noi giocatori non abbiamo firmato nessun documento con loro". Pronta la battuta dell'inviato del tg satirico: "Lei ha battuto il Covid, ha battuto l'Inter. Questi di Fifa si permettono di sfidarla?". Per quanto riguarda l'infortunio, invece, l'attaccante svedese ha spiegato che la situazione sta migliorando. Poi scherzando ha aggiunto: "Con questo tapiro d'oro torno più veloce". Il campione del Milan si è anche chiesto se avesse battuto una sorta di record con i tapiri di Striscia. In realtà no. Quel record è detenuto da Antonio Cassano, che per l'occasione ha registrato per lui un video messaggio: "Amico mio caro, ti voglio bene ma io sono più forte di te a prendere i tapiri".

Striscia, Tapiro d'Oro a Ibra: qui il servizio

