Milan, Stefano Pioli negativo al coronavirus: "Non riuscivo più a dormire", pronto per la panchina

02 dicembre 2020 a

Stefano Pioli è negativo al coronavirus e quindi è pronto a tornare in panchina già giovedì sera, in occasione della sfida di Europa League tra Milan e Celtic. I rossoneri vogliono chiudere quanto prima il discorso qualificazione e in questo senso una vittoria contro gli scozzesi sarebbe ideale, anche per festeggiare nel migliore dei modi il ritorno dell’allenatore dopo l’esperienza del Covid. “Sono emozionato”, sono state le prime parole di Pioli, che oggi è tornato a Milanello: “Quando ho saputo della negatività - ha svelato - ho faticato a prendere sonno perché non vedevo l’ora di tornare. È stata dura, ma la tecnologia mi ha dato una mano. Il Celtic? Ci aspettiamo un avversario determinato, servirà essere una squadra seria e fare una grande partita”. Per Pioli sono stati diciotto giorni molto lunghi: “Sono stato fortunato perché ho avuto qualche sintomo, ma ho preso il Covid in modo leggero. Ciò non toglie che dobbiamo mantenere alta la guardia, con distanziamento e mascherine. Potremo abbassarla solo quando ci sarà una cura”.

