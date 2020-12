Diego Maradona, la rivelazione-choc di un amico strettissimo: "È stato rapito", ciò che nessuno ancora sapeva

03 dicembre 2020 a

Il mistero si infittisce: tra accuse e nuove scoperte, la morte di Diego Armando Maradona diventa un caso. A sollevare un altro inquietante sospetto è Claudio Garcia, ex attaccante argentino nonché vecchio amico del Pibe de oro. "Maradona è stato rapito per dieci anni dalle persone di cui si era circondato" ha detto in un'intervista a TyC Sports dove ha ripercorso gli ultimi anni di vita del campione. Garcia ha confessato che nell'ultimo e lungo periodo Maradona era isolato da tutto e da tutti, "quelli di noi che hanno amato Diego non sono riusciti a raggiungerlo e mettersi in contatto con lui. Diego è stato piano piano rapito, non siamo mai riusciti a vederlo. Ci veniva detto che non poteva, dormiva sempre o faceva altro".

Non solo perché secondo l'ex calciatore Maradona non sapeva di essere cercato, "il 90 per cento delle volte in cui chiedevamo di volerlo vedere - conclude - non l'ha mai scoperto. Per me non sapeva molte altre cose. Penso che sarebbe potuto succedere altro se fosse stato più attento". Una dichiarazione che si insinua in una vicenda ancora tutta da chiarire.

