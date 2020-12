Europa League, tris della Roma e qualificazione da prima nel girone, Mertens illude e Ospina salva il Napoli

03 dicembre 2020 a

Il Napoli fallisce la prima opportunità per archiviare il girone di Europa League. Dopo la sorprendente sconfitta dell’andata, gli azzurri non vanno oltre l’1-1 (in gol Mertens e Martins Indi) in casa dell’indigesto AZ Alkmaar e rinviano il verdetto all’ultima giornata in programma il prossimo giovedì. Al ‘San Paolò – che potrebbe diventare ufficialmente lo ‘Stadio Maradonà – ai partenopei, ancora primi, basterà evitare la sconfitta contro la Real Sociedad, indipendentemente dal risultato di Rijeka-AZ, per staccare il pass per i sedicesimi. Il Napoli, nella ripresa, ha rischiato anche di perdere. Bakayoko ha steso in area Aboukhlal. Dagli undici metri Koopmeiners si fa ipnotizzare da uno strepitoso Ospina che salva il punteggio con l’aiuto del palo.

La Roma invece batte 3-1 lo Young Boys. Al vantaggio degli svizzeri con Nsame al 34' rispondono Mayoral al 44', Calafiori al 59' e Dzeko all'81' Gli svizzeri finiscono la partita in 10 per l'espulsione di Camara all'83'. Nell'altro match del girone pari a reti bianche tra i romeni del Cluj e i bulgari del Cska Sofia. In classifica capitolini matematicamente primi e già qualificati ai sedicesimi a quota 13, 6 punti in più dello Young Boys, seguono Cluj con 5 e Cska con 2.

