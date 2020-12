Marc Marquez, terza operazione al braccio. Calvario e dramma: a 27 anni, terribili voci sul futuro in MotoGp

04 dicembre 2020 a

Prosegue il calvario di Marc Marquez: il pilota spagnolo della Honda in MotoGp, 8 volte campione del mondo, si è sottoposto al terzo intervento chirurgico al braccio destro, durato 8 ore. L'omero infortunatosi lo scorso luglio non migliora, e per questo è stata necessaria una nuova operazione per rimuovere "la placca precedente e nel posizionamento di una nuova placca con l'aggiunta di un innesto di osso iliaco con lembo libero corticoperiosteo", hanno fatto sapere dallo staff di Marquez, che ora rischia altri 6 mesi di stop ma soprattutto di vedere compromessa un'altra stagione, proprio come quest'ultima. Anche perché la prima convalescenza è stata contraddistinta da terapie deludenti, ritardi e allungamento dei tempi di recupero previsti. Per il grande rivale di Valentino Rossi, insomma, a soli 27 anni, il ritorno ai massimi livelli agonistici sembra compromesso, almeno nel breve.

