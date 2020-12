F1, cinquant'anni dopo il Messico torna a vincere: lacrime di commozione per Sergio Perez

06 dicembre 2020 a

Sergio Perez ha vinto il Gp di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale. Il pilota della Racing Point ha preceduto la Renault di Sebastian Ocon e l'altra Racing Point di Lance Stroll. Per Perez è la prima vittoria in carriera. Gara piena di colpi di scena, che ha visto vero protagonista George Russell, alla guida della Mercedes che ha sostituito Lewis Hamilton, Il giovane pilota inglese è stato vittima di un errore ai box: nel corso di un pit stip i meccanici non hanno non hanno tolto una gomma credendo fosse già cambiata finendo sotto investigazione a fine gara (non si possono montare due gomme di mescole diverse) e poi ha subito una foratura dopo che stava recuperando terreno. Russell ha chiuso all'undicesimo posto,. L'errore dei meccanici della Mercedes ha penalizzato anche Valterri Bottas.

