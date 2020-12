Marc Marquez, "osteomielite e quarta operazione". Dramma in MotoGp: carriera finita?

07 dicembre 2020 a

Il timore di una infezione al braccio per Marc Marquez. Il calvario sanitario del pilota spagnolo è iniziato il 19 luglio, quando si è fratturato il braccio in una caduta nel primo Gp della stagione a Jerez de la Frontera. Da quel giorno, Mondiale di MotoGp finito e soprattutto tre operazioni chirurgiche all'omero. La prognosi riferisce di altri sei mesi di stop, ma è molto probabile che anche nel 2021 l'asso della Honda, 8 titoli vinti in carriera, sia costretto a restare ai box.



Nelle ultime ore si parla di una quarta operazione e di un problema cronico, l'osteomielite, infiammazione acuta dell'osso e del midollo osseo. Nel Motomondiale c'è un precedente illustre: quello dell'australiano Mick Doohan, che riportò addirittura un inizio di cancrena alla gamba dopo un incidente, con tanto di rischio di amputazione. Doohan si riprese alla grande, dominando poi gli anni 90 in 500 vincendo addirittura 5 titoli. Per Marquez, ora, la sfida è tornare su una moto per non vedere un carriera stellare finire in un letto d'ospedale, a 27 anni.

