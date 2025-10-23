Marc Marquez, dramma-Ducati: stagione finita per il campione del mondo

Stagione finita per Marc Marquez dopo l'infortunio rimediato nel Gp di Indonesia. Lo comunica Ducati. "Marc Marquez si è sottoposto a un ulteriore controllo medico presso l'ospedale internazionale Ruber (Madrid), dove i dottori Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger hanno confermato che il pilota spagnolo non potrà tornare in pista per il finale di stagione e salterà il Gran Premio del Portogallo, il Gran Premio della Comunità Valenciana e la giornata di test al Circuito Ricardo Tormo (Cheste) in programma il 18 novembre - si legge nella nota - l'équipe medica che sta monitorando il suo recupero ha confermato che l'evoluzione clinica della frattura coracoidea e della lesione legamentosa è positiva e procede normalmente. Tuttavia, Marc dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato prima di iniziare la riabilitazione, quindi è impossibile pensare a un suo ritorno alle competizioni quest'anno".
Ducati Corse annuncerà nelle prossime settimane chi sostituirà Marquez per gli ultimi due Gran Premi del 2025. "Analizzando l'intera situazione, riteniamo che la linea d'azione più appropri nuovo Campioni del Mondo, e presto lo festeggeremo tutti insieme Grazie a tutti i tifosi per i messaggi gentili, a Ducati ea tutti gli sponsor per il loro supporto e la loro comprensione".
"Da quando abbiamo saputo della diagnosi dell'infortunio, sapevamo che le possibilità di avere Marc a Valencia per il Gran Premio ei test erano molto basse - ha spiegato il dg di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna - È un peccato perché per noi è molto importante averlo in pista, ma sappiamo perfettamente che la priorità è recuperare e tornare al 100% per la prossima stagione. Sosteniamo pienamente la decisione e siamo convinti che non correre ulteriori rischi sia la scelta migliore per tutti. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto con no".