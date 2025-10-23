Marc Marquez, dramma-Ducati: stagione finita per il campione del mondo

Stagione finita per Marc Marquez dopo l'infortunio rimediato nel Gp di Indonesia. Lo comunica Ducati. "Marc Marquez si è sottoposto a un ulteriore controllo medico presso l'ospedale internazionale Ruber (Madrid), dove i dottori Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger hanno confermato che il pilota spagnolo non potrà tornare in pista per il finale di stagione e salterà il Gran Premio del Portogallo, il Gran Premio della Comunità Valenciana e la giornata di test al Circuito Ricardo Tormo (Cheste) in programma il 18 novembre - si legge nella nota - l'équipe medica che sta monitorando il suo recupero ha confermato che l'evoluzione clinica della frattura coracoidea e della lesione legamentosa è positiva e procede normalmente. Tuttavia, Marc dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato prima di iniziare la riabilitazione, quindi è impossibile pensare a un suo ritorno alle competizioni quest'anno".

"Da quando abbiamo saputo della diagnosi dell'infortunio, sapevamo che le possibilità di avere Marc a Valencia per il Gran Premio ei test erano molto basse - ha spiegato il dg di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna - È un peccato perché per noi è molto importante averlo in pista, ma sappiamo perfettamente che la priorità è recuperare e tornare al 100% per la prossima stagione. Sosteniamo pienamente la decisione e siamo convinti che non correre ulteriori rischi sia la scelta migliore per tutti. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto con no".