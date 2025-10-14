Libero logo
Marc Marquez infortunato: sotto i ferri, tempi di recupero incerti

di Lorenzo Pastugliamartedì 14 ottobre 2025
1' di lettura

Marc Marquez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico alla scapola destra presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Il pilota spagnolo, coinvolto nello sfortunato incidente con Marco Bezzecchi durante il Gran Premio d’Indonesia, aveva inizialmente scelto, insieme al suo team medico, un approccio conservativo. Tuttavia, dopo una settimana di immobilizzazione, gli esami non hanno mostrato i progressi sperati e si è deciso di procedere con l’operazione.

L’equipe che lo segue ha riscontrato una frattura coracoidea e una lesione ai legamenti acromioclavicolari, che non si stavano consolidando in modo adeguato. Per questo motivo si è optato per una stabilizzazione chirurgica della zona e la riparazione dei legamenti interessati. L’intervento, previsto come possibile opzione già nei giorni immediatamente successivi alla caduta, è stato portato a termine senza complicazioni.

Non sono ancora stati comunicati tempi ufficiali di recupero, ma il rientro di Marquez in pista nel 2025 appare ormai da escludere. Mancano solo quattro appuntamenti alla conclusione del Mondiale, che si chiuderà il 16 novembre a Valencia, e con il titolo già assegnato in casa Ducati non ci sarà alcuna fretta di anticipare i tempi.

Il pilota di Cervera ha già fatto ritorno a casa, dove seguirà il protocollo di riabilitazione stabilito dai medici. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime settimane, ma il suo recupero sarà guidato dalla prudenza. Per Marquez, che quest’anno aveva ritrovato continuità e fiducia in sella, raggiungendo il nono titolo mondiale, l’obiettivo diventa ora uno soltanto: tornare in piena forma per la prossima stagione.

