Marc Marquez infortunato: sotto i ferri, tempi di recupero incerti

Marc Marquez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico alla scapola destra presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Il pilota spagnolo, coinvolto nello sfortunato incidente con Marco Bezzecchi durante il Gran Premio d’Indonesia, aveva inizialmente scelto, insieme al suo team medico, un approccio conservativo. Tuttavia, dopo una settimana di immobilizzazione, gli esami non hanno mostrato i progressi sperati e si è deciso di procedere con l’operazione.

L’equipe che lo segue ha riscontrato una frattura coracoidea e una lesione ai legamenti acromioclavicolari, che non si stavano consolidando in modo adeguato. Per questo motivo si è optato per una stabilizzazione chirurgica della zona e la riparazione dei legamenti interessati. L’intervento, previsto come possibile opzione già nei giorni immediatamente successivi alla caduta, è stato portato a termine senza complicazioni.