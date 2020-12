Psg-Basaksehir, dopo il "negru" del quarto uomo il contro-insulto? "Voi rumeni...", spunta un audio e la Uefa apre l'inchiesta

10 dicembre 2020 a





Psg-Basaksehir alla fine si è giocata e si è conclusa con la nettissima vittoria dei francesi, che si sono qualificati agli ottavi di Champions League. L’impressione però è che si parlerà ancora a lungo di quanto successo con il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu che aveva chiamato “negru” un giocatore della squadra turca, scatenando la reazione dei calciatori di entrambi i club, che hanno deciso di abbandonare il campo a causa dell’insulto razzista. La partita si è poi svolta il giorno seguente con una nuova terna arbitrale, ma le polemiche non si sono placate: anzi, è spuntato un audio in cui sarebbe partito un contro-insulto al “negru” del quarto uomo. Nell’estratto pubblicato dal giornalista Emmanuel Rosu si sente pronunciare la frase “nel mio paese, i rumeni sono zingari. Ma non posso chiamarli così”. Non ci sono certezze su chi sia l’autore di tale frase, ma di certo c’è che la Uefa ha aperto un’inchiesta per far luce fino in fondo su questa assurda e spiacevole vicenda.

