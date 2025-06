Simone Inzaghi, "l'Inter gli ha dato di più". Dopo l'addio una clamorosa stroncatura

Il nome è quello di Cesc Fabregas , bloccato però dal presidente del Como, Mirwan Suwarso , che in un post su Instagram di un cacciatore che respinge un rinoceronte ha fatto capire di essere pronto a fare muro. Secondo Barigelli, “per ripagare la scommessa sportiva fatta allora da Marotta e Zhang , che lo hanno fortemente voluto sulla panchina di uno dei club più importanti al mondo, Inzaghi sarebbe dovuto restare. Per tornare a vincere già l’anno prossimo. Un capo non lascia il gruppo che ha condotto alla sconfitta, ma rimane lì, per riportarlo a vincere. Dire che si è orgogliosi dei propri giocatori è facile, perché è gratis. Più difficile dimostrarlo con i fatti”.

Secondo il direttore de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli , è stata più l’ Inter a dare a Simone Inzaghi che l’allenatore al suo club. Lo ha scritto in un editoriale, sottolineando come Marotta , dopo la finale persa di Champions, avesse proposto il rinnovo all’allenatore che ha però detto “no” ed è pronto a volare in Arabia, per accettare la proposta dell’ Al Hilal .

Se l’Inter la finale di Champions non l’ha giocata, il peso “certamente l’ha avuto la notizia, mai smentita, di un possibile addio dell’allenatore — ha detto ancora Barigelli — La squadra più forte si è così ritrovata in pochi giorni, tra Lazio e Psg, a perdere tutto”. All’allenatore ex Lazio “vanno riconosciute alcune qualità: non è un allenatore egocentrico e sa sopportare lo stress del ruolo con educazione e rispetto per chi ha intorno o di fronte. Soprattutto ha confermato anche a Milano una spiccata capacità tattica nelle sfide di un giorno che hanno portato alla conquista di Coppe Italia e Supercoppe. Capacità, non sufficiente, tuttavia, per arrivare alla Champions”.

Alla fine di tutto “ha dato più l’Inter a Inzaghi di quanto abbia dato Inzaghi all’Inter — ha concluso Barigelli — Ha saputo reggere anche quando il club si è trovato in difficoltà economiche e anche questo è un suo merito non trascurabile. Però alla fine non va in Premier ma in Arabia, in un campionato dove certo non ci sono fenomeni in panchina.