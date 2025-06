Gigio Donnarumma, addio Psg: clamoroso, "torna in Italia"

Gigio Donnarumma è reduce da una stagione di riscatto con il Psg, culminata con la vittoria in Champions League contro l’Inter . Dopo un avvio difficile, con la pressione di stampa e tifosi e il rischio della panchina, ha risposto sul campo, tornando protagonista. Il futuro, però, è ancora incerto, secondo La Repubblica. Gigio, dopo la partita di Monaco, ha detto che “non è il momento per parlarne”, ma le voci di mercato si rincorrono. Il d.s. Campos, per tutelarsi, sta monitorando Lucas Chevalier del Lille, nel mentre il campano piace al Manchester City, anche se lo stile di gioco di Guardiola non valorizza le sue doti con i piedi. In Italia, la sua valutazione di 40 milioni e l’ingaggio da 12 milioni lo rendono quasi inaccessibile.

L’Inter lo osserva, ma ha acquistato la scorsa estate Josep Martinez dal Genoa. La Juve ha cambiato obiettivi, il Milan guarda altrove (Suzuki e Svilar), mentre il Napoli, tra tentativi di rinnovo con Meret e ambizioni europee, resta forse l’unico club italiano con le risorse per un’operazione simile. Intanto il mercato si muove anche su altri fronti. Il Verona ha ceduto Coppola al Brighton per 10 milioni, il Milan accelera per Modric e segue Xhaka e Rabiot, l’Inter spinge per Bonny. Inzaghi cerca un terzino sinistro per l’Al-Hilal: Theo Hernandez è il sogno, ma più realistiche sono le piste che portano a Nuno Tavares o Angeliño. Alle 20 si chiude una finestra di mercato calda, dove le strategie per i portieri restano uno dei temi centrali. Si cerca di capire cosa ne sarà di Mike Maignan, che vuole il Chelsea, la giornata di oggi, martedì 10 giugno, sarà cruciale.