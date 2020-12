Diego Maradona, spunta un'altra figlia segreta: "Sono stata data in adozione", rebus eredità

11 dicembre 2020 a

Dopo la morte di Diego Maradona c'è la questione eredità. Ed ecco che oltre alle figlie del matrimonio con Claudia Villafane e al figlio napoletano, Diego junior, riconosciuto solo dopo venti anni ed altri due (Jania e Diego Fernando) avuti da altre relazioni, spunta una altra presunta figlia. La madre naturale di Magalì Gil parla per la prima volta. La giovane sostiene di essere figlia di Diego Armando Maradona e, dopo la sua morte, ha pubblicato un video in cui spiegava perché per lei è così importante il riconoscimento di paternità.

La ragazza aveva raccontato di essere stata adottata e di aver saputo soltanto dopo tempo di essere la figlia di Maradona. "Sono Claudia Mariana, la madre di Magalì. Vorrei raccontarvi la mia storia. Ho avuto Magalì con Diego e ho dovuto darla in adozione per problemi che avevo all’epoca. Però adesso ho la forza. Confido ciecamente in voi e vorrei raccontare quello che mi è accaduto. L’unica cosa che chiedo è rispetto per la situazione, che è molto difficile. Vorrei rispetto per mia figlia e appoggio. Magalì è davvero, al 100%, la figlia di Diego. Per questo ho bisogno di rispetto per lei e la sua famiglia. Grazie per avermi ascoltato. Ho molto rispetto per i genitori che l’hanno cresciuta e sarò sempre loro grata con tutto il cuore”, le parole nel video. Non a caso spuntato dopo la morte del Pibe.

