Diego Maradona, il figlio Diego junior sarà parte lesa nel processo per la morte del padre: "Non mi do pace"

11 dicembre 2020 a

a

a

Diego Armando Maradona Junior ha annunciato, in un’intervista a Sky, che lui e i suoi fratelli presenzieranno al processo sulla morte del padre come parte lesa. Il grande cruccio di Diego junior è stato quello di non aver avuto la possibilità di dare un ultimo saluto al papà. Il Covid lo ha costretto in un letto d’ospedale e non è potuto partire per andare al funerale. Ancora sotto osservazione per il virus, racconta che una volta riprese le forze “andrò a dare un bacio a mio padre. Non mi do pace per quello che gli è successo".

"La morte di Maradona? La droga non c'entra". L'ex avvocato: cosa non torna su Morla, ultimo fedelissimo di Diego

Sul fronte legale continua la battaglia per scoprire i reali motivi che hanno portato alla morte del campione argentino. Maradona junior andrà così in Argentina anche per seguire il processo insieme agli altri fratelli e che si costituiranno parte lesa. “Se c’è stata incuria o se qualcuno ha responsabilità sulla morte di mio padre, la pagherà”, ha precisato Diego Armando Junior.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.