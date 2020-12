12 dicembre 2020 a

Il Crotone ha battuto 4-1 lo Spezia nell'incontro valido per l'undicesima giornata di Serie A. Allo 'Scida' padroni di casa in vantaggio al 7' con Messias, pareggio dei liguri firmato da Farias (18'). Nella ripresa, calabresi di nuovo avanti con Reca (49') e tris firmato da Eduardo Henrique (56'). In pieno recupero, calabresi ancora a segno con Messias (97').

