Serie A, l'Udinese mette Giampaolo nei guai: gol ed emozioni all'Olimpico, ma il Torino va ancora ko

L'Udinese vola, il Torino sprofonda. Al termine di un match dove le emozioni - nella ripresa - non sono mancate, all'Olimpico Grande Torino festeggia la squadra friulana, che centra la terza vittoria consecutiva e mette sempre più nei guai la squadra granata, che allunga a sette la striscia di partite senza vittorie. Il tutto sotto gli occhi di patron Urbano Cairo, tornato in tribuna allo stadio dove mancava da fine ottobre.

La formazione di Gotti si porta in avanti con Pussetto e nella ripresa raddoppia con De Paul. In tre minuti pazzeschi, i granata - fino a quel momento da bocciatura completa - rimontano con il solito Belotti (al 100° gol in granata in tutte le competizioni) e Bonazzoli. Ma subito dopo l'Udinese ritorna in vantaggio con Nestorovski, che firma il definitivo 2-3 che costringe il Toro a restare inchiodato al penultimo posto, a quota 6 e a braccetto con il Genoa che però ha una gara in meno, quella di domani con la Juventus. Ed è un ko, il settimo in campionato, che rende la posizione di Marco Giampaolo in panchina sempre più a rischio. Nel finale, granata anche sfortunati con la traversa di Rodriguez. L'Udinese fa bottino pieno, per Belotti e compagni non si vede la luce fuori dal tunnel e i granata ora sono al penultimo posto in classifica. La panchina di Giampaolo è sempre più traballante.

