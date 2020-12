Serie A, la Roma travolge il Bologna al Dall'Ara: 1-5 e atto di forza dei giallorossi. Furia Sinisa Mihajlovic

13 dicembre 2020 a

a

a

Pomeriggio spettacolare per la Roma che nell'undicesima giornata di Serie A ha banchettato al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic, vincendo 5-1 in una partita già archiviata nel primo tempo. L'autogol di Poli ha dato il via alla goleada giallorossa portata avanti da Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan prima dell'intervallo. L'unico spunto del Bologna è invece arrivato grazie alla goffa autorete di Cristante, ma già sullo 0-3.

Tre gol in 15', cinque in 44' (l'ultima volta li aveva fatti 90 anni fa) con tre occasioni divorate fotografano il divario in campo. Dopo il flop col Napoli e la sfortuna col Sassuolo, Fonseca prosegue il suo percorso di alta classifica. Per il Bologna, troppo molle, ci vuole altro per portarsi stabilmente a centroclassifica. La rabbia di Mihajlovic è lampante, come la punizione per i suoi giocatori: "Da domani si va in ritiro e ci staremo fino all’ultima di campionato, il 23 dicembre, poi vedremo”.

