Sinisa Mihajlovic, il toccante racconto di Walter Sabatini: "Fu durissimo dirgli della malattia"

21 novembre 2020 a

a

a

Durante la presentazione del libro autobiografico di Sinisa Mihajlovic, La partita della vita, scritto insieme con il vice direttore della Gazzetta, Andrea Di Caro, Walter Sabatini, responabile area tecnica del Bologna, ha raccontato di quando fu costretto a dare al tecnico dei rossoblu la notizia della leucemia.

"Quando interviene il Var? Si mettano d'accordo". Mihajlovic vince e sbrocca: gli arbitri nel mirino

"Ricordo quando andai da Sinisa a dargli la conferma della malattia, in hotel. Fu durissima. La sua prima reazione fu per la famiglia, non per sé. Ma adesso come faccio a dirlo a mia moglie? Ma ne è venuto fuori con la sua grande forza d'animo, ha raccontato Sabatini che ha colto anche l'occasione per chiedere scusa a Francesco Totti: "Ai tempi della Roma ti dicevo di smettere, sbagliavo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.