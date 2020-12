Serie A, il Napoli batte la Sampdoria per la prima vittoria al nuovo stadio Maradona: 2-1 grazie a Lozano e Petagna

13 dicembre 2020 a

Il Napoli ha bisogno di prendere uno schiaffone per svegliarsi contro la Sampdoria. Primo tempo abulico, con partenopei forse stanchi per la sfida con la Real Sociedad, che vanno sotto con gli ospiti per una bella conclusione di Jankto dopo un buco di Di Lorenzo. Poi Gattuso fa entrare nella ripresa Lozano e Petagna che ribaltano la gara e consentono al Napoli di portarsi al terzo posto. La qualitàdella rosa alla lunga fa la differenza e la Samp torna a casa senza lasciarsi la faccia: risultato finale 2-1.

Gattuso l’ha vinta con i cambi. Decidono infatti Lozano (entrato al posto di Politano al 46’) e Petagna (in campo per Fabian Ruiz anche lui a inizio ripresa). Gli azzurri trovano la terza vittoria di fila in campionato dopo il ko contro il Milan del 22 novembre scorso: quella continuità che serve per non perdere il passo dalla testa della classifica, e riportarsi a -1 dall’Inter seconda. E mercoledì la sfida a San Siro proprio contro i nerazzurri.

